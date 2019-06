Os mercados em números

PSI-20 cai 0,35% para os 5.188,89 pontos

Stoxx600 desce 0,34% para os 379,58 pontos

Nikkei desvalorizou 0,35% para 21.129,72 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,1 pontos base para 0,627%

Euro avança 0,12% para 1,1340 dólares

Barril em Londres desliza 1,65% para os 61,26 dólares

Europa quebra o tetra no verde

O agregador das 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, inverteu esta sessão para o vermelho depois de 3 sessões de subidas – desce 0,34% para os 379,58 pontos. Este é o espelho da negociação nas principais praças do Velho Continente, nas quais o sentimento negativo reina e as perdas rondam os 0,30%. Os setores da banca e do petróleo são os que mais perdem.

A abalar os mercados está a confirmação de Trump de que podem vir aí mais tarifas sobre as importações chinesas. O presidente dos Estados Unidos deu como prazo para alcançar um acordo comercial com a China a conferência do G-20, a qual acontece no final de junho. Ainda na agenda europeia estão os discursos de vários membros do Banco Central Europeu, incluindo o presidente Mario Draghi.

Por cá, os "pesos pesados" da bolsa derrubam o PSI-20 depois de seis sessões em que o índice esteve a valorizar. A Galp e o BCP lideram as perdas e caem ambas mais de 1%.





Juros de Portugal caem em dia de emissão