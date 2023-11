09h27

Europa navega mista entre dados da inflação. Energia lidera ganhos antes da OPEP+

A Europa começou a sessão de forma mista, atento à chuva de dados macroeconómicos no bloco e às apostas sobre o futuro da política monetária levada a cabo pelo Banco Central Europeu (BCE).





O "benchmark" europeu Stoxx 600 desvaloriza 0,10% para 458,62 pontos. Entre os 20 setores que compõem o índice de referência do bloco, produtos químicos e recursos primários lideram perdas. Já o setor energético comanda ganhos, horas antes de ser conhecida a decisão da OPEP+ sobre o futuro da produção, sendo que a Arábia Saudita já lançou o apelo para mais cortes.





O encontro estava marcado para o passado dia 26 de novembro, mas foi reagendado para esta quinta-feira, numa altura de controvérsia sobre as quotas de produção de crude dos países africanos.





Entre as principais praças europeias, Frankfurt avança ligeiramente (0,08%), Paris negoceia na linha de água (-0,05%) e Amesterdão cresce 0,10%. Madrid está praticamente inalterada (0,04%). Já Milão cai 0,12% e Londres desce 0,2%.





O "puzzle" dos dados da inflação no bloco vai-se construindo, criando um cenário macroeconómico, que poderá dar pistas sobre o futuro da política monetária no BCE.





Além dos números franceses, esta quarta-feira foram conhecidos os números da inflação alemã que abrandou em novembro para 2,3%, o nível mais baixo desde junho de 2021, devido a uma queda nos preços da energia.





Já em Espanha a descida foi para 3,2% no mesmo mês, em resultado de combustíveis mais baratos. Ambos os números foram inferiores ao esperado.





Esta quinta-feira, é tempo de conhecer a evolução dos preços em Portugal, em França e no conjunto da Zona Euro.



Após estes números, os investidores já começam a especular sobre os cortes das taxas de juro diretoras na região, com o mercado a apontar – de acordo com a Bloomberg – para uma redução de 25 pontos base até abril do próximo ano.





Do outro lado do Atlântico, nos EUA, o mercado aguarda a divulgação do índice de despesas no consumo PCE, visto como o indicador favorito da Fed para a inflação.