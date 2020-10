Europa junta-se à derrocada geral nas bolsas após infeção de Trump. Petróleo afunda mais de 2%

há 26 min. 09h09

Ações europeias penalizadas pela notícia da infeção de Trump

As bolsas europeias estão a negociar em queda nesta última sessão da semana, depois de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ter dito que está infetado com coronavírus, anunciando um período de quarenta com a primeira-dama, Melania Trump, também ela infetada.



Por esta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx 600, assume uma queda de 0,87% para os 358,67 pontos, com as praças europeias a desvalorizarem entre 0,4% em Amesterdão e 1,15% em Frankfurt.



O anúncio de Trump, feito através do seu Twitter, acontece a meio da corrida às eleições presidenciais norte-americanas, com o próximo debate presidencial a decorrer daqui a 13 dias.



"Toda esta incerteza em torno da infeção de Trump está a passar nos mercados dos EUA. Agora levantam-se muitas questões sobre como a corrida presidencial irá prosseguir, mas apenas o tempo dirá como os eleitores reagem às notícias", diz Stephanie Kelly, analista da ASI, numa nota.



Jeffrey Halley, analista da OANDA, refere o "potencial impacto negativo para os mercados" desta notícia, que "pode muito bem interromper quaisquer negociações que estejam a decorrer sobre o novo pacte orçamental, por exemplo".



Isto depois de ter sido aprovado na Câmara dos Representantes, com maioria Democrata, o apoio de 2,2 biliões de dólares à economia do país, apesar da rejeição do Partido Republicano. Agora, não se espera que passe no crivo do Senado, que tem maioria republicana.