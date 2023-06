Petróleo cede com sinais de alívio da procura. Ouro recua

08h03

Petróleo cede com sinais de alívio da procura

O petróleo alivia perante os dados que apontam para a possibilidade de um enfraquecimento da procura.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – cede 0,7% para 71,24 dólares por barril.





O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – cai 0,68% para 75,77 dólares por barril.





As exportações chinesas caíram pela primeira vez em três meses em maio, de acordo com os dados publicados esta quarta-feira de manhã. Pelos EUA, o consumo de petróleo está pela metade do crescimento que foi observado o ano passado, segundo os dados da administração norte-americana.