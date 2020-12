Incerteza sobre desfecho do Brexit deixa bolsas europeias sem rumo

08h32

Covid-19 afasta petróleo de máximo de março

As cotações do petróleo estão a descer pela segunda sessão consecutiva, com os investidores a focarem-se no avanço da pandemia em várias regiões do globo, o que poderá penalizar a procura.

O Brent em Londres está a descer 0,8% para 48,4 dólares e na bolsa de Nova Iorque o crude WTI desvaloriza 0,79% para 45,4 dólares.

A Califórnia agravou as restrições de circulação no Estado devido ao forte aumento do número de casos, sendo que a Coreia do Sul também adotou novas medidas.

O agravamento da pandemia está assim ofuscar os efeitos da última reunião da OPEP+, que tinham levado as cotações do Brent para perto de 50 dólares, um máximo desde março. Na semana passada o cartel decidiu aumentar a sua oferta no mercado em meio milhão de barris por dia a partir de janeiro em vez dos dois milhões inicialmente previstos.