Praças europeias preocupadas com economia chinesa e alta nos juros da Fed

07h35

China pressiona futuros da Europa. Ásia negativa

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura em baixa, com as preocupações em torno do setor imobiliário na China a marcarem o início da negociação, depois de a gigante Country Garden ter suspendido a negociação em 11 das suas obrigações "onshore".



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,4%, dando continuidade às perdas do final da semana passada.



Na Ásia, a sessão foi negativa e marcada por preocupações relativas ao estado da economia chinesa, bem como o setor do imobiliário. O índice agregador das praças da região, o MSCI Asia Pacific desceu 1,7% para mínimos de mais de dois meses.



Além do Country Garden, que cai mais de 16%, as preocupações vão derivando também de uma empresa de gestão fiduciária ("trust") que se atrasou no pagamento de produtos patrimoniais que já atingiram a maturidade. Ainda a contribuir para as preocupações em torno da economia chinesa esteve um declínio na concessão de crédito em julho.



"Há, sem dúvida, uma enorme preocupação para os 'touros' relativamente à China", disse à Bloomberg Derek Tay, analista da Kamet Capital Partners.



"Há muitas fissuras que estão a começar a aparecer, incluindo no risco de crédito, desencadeado pelo o último aviso relativamente aos resultados do Country Garden", acrescentou.



Pela China, Xangai desceu 0,32% e, em Hong Kong, o Hang Seng caiu 2,5%. No Japão, o Topix perdeu 0,9% e o Nikkei desvalorizou 1,1%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1%.