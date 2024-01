Economia chinesa e membros do BCE penalizam Europa. Juros agravam-se na Zona Euro

há 21 min. 09h28

BCE em coro contra expectativas do mercado. Juros agravam-se na Zona Euro

Os juros das dívidas soberanas na Zona Euro estão a agravar-se esta terça-feira, numa altura em que os investidores avaliam comentários de três membros do Banco Central Europeu, incluindo da presidente da Christine Lagarde.



Lagarde afirmou que é "provável" que o banco central proceda a cortes das taxas de juro de referência no verão. No entanto, alertou que "não ajuda no combate à inflação, se houver tanta antecipação que a expectativa é maior do que o que aquilo que é provável acontecer", referindo-se as expectativas do mercado.



Em sentido oposto esteviram afirmações do governador do banco central dos Países Baixos, Klaas Knot e do seu homólogo esloveno Bostjan Vasle.



Knot referiu que o BCE precisa de ver um abrandamento dos salários antes de poder começar a reduzir as taxas de juro diretoras. O responsável holandês indicou também que as expectativas dos mercados, "que se estão a antecipar", podem ser "contraproducentes".



Já Vasle argumentou que é "absolutamente prematuro esperar um corte de juros no início do segundo trimestre" e, tal como Klaas Knot, defende que os investidores se estão a antecipar face à realidade.



Os juros da dívida portuguesa e espanhola a dez anos avançam 4,3 pontos base para 3,092% e 3,211%, respetivamente. A "yield" das Bunds alemãs com maturidade a dez anos, referência para a região, soma 3 pontos para 2,285%.



Os juros da dívida italiana crescem 6 pontos para 3,881% e os da dívida francesa avançam 3,3 pontos para 2,782%.



Fora da Zona Euro, os juros da dívida britânica agravam-se 10,2 pontos base para 3,894%, após ter sido divulgada a inflação de dezembro que subiu inesperadamente, pela primeira vez nos últimos 10 meses, para 4%.



A subida é justificada por um novo imposto sobre o tabaco que levou a um aumento dos preços em 16% em termos anuais.