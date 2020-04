Dúvidas sobre fim do “lockdown” deixam investidores sem rumo. Petróleo sobe à espera da OPEP

07:18

Futuros sem tendência e com fraco volume de negociação

Os futuros estão a negociar de forma mista esta quinta-feira, numa altura em que permanecem as dúvidas sobre quando e como voltarão as economias à normalidade quando o surto do novo coronavírus abrandar.





Os futuros das ações europeias estão em alta enquanto os dos Estados Unidos oscilam entre ganhos e perdas. A maioria das bolsas asiáticas registou uma subida ligeira, embora as ações japonesas tenham encerrado em queda.





O volume de negociação também é inferior, devido à aproximação do feriado da sexta-feira santa em vários países.





"É tudo uma questão de quando é que a economia vai voltar a arrancar e com que rapidez isso vai acontecer", afirmou Nancy Davis, diretora de investimentos da Quadratic Capital Management LLC, citada pela Bloomberg. "Não estamos fora de perigo".





Enquanto os principais consultores de saúde da Casa Branca estão a desenvolver critérios médicos para reabrir com segurança a economia dos EUA nas próximas semanas - caso as tendências se mantenham constantes – foi registado um número recorde de vítimas no Reino Unido e na Bélgica, bem como nos estados de Nova Iorque e Nova Jersey. O número de novos casos em Itália e Espanha também subiu após vários dias de queda.