Líderes dos EUA e da China vão amanhã falar por telefone. Ações invertem e petróleo dispara quase 5%

14h17

Wall Street negoceia no verde após tom mais otimista de Powell

As bolsas norte-americanas arrancaram a sessão de quinta-feira em queda ligeira, mas entretanto já inverteram para o verde, com os investidores a tentarem perceber qual o rumo das negociações na Ucrânia e depois do presidente da Reserva Federal dos EUA ter mostrado um tom mais otimista para a economia.

O S&P 500 segue a avançar 0,15%, enquanto o Dow Jones está a ganhar 0,12% e o tecnológico Nasdaq está a avançar 0,02%.

Os olhares dos investidores continuam focados na Ucrânia. Depois de ontem o Financial Times ter adiantado que haveria um esboço de acordo entre as duas partes, hoje a Rússia desmentiu esses progressos, adiantando que hoje estava agendada uma nova ronda de negociações.

"O rally de dois dias do S&P 500 elevou o índice em 4,4%, ilustrando quão rapidamente os mercados podem inverter a perceção dos investidores sobre as mudanças nos riscos geopolíticos", adiantou Mark Haefele, CIO do UBS Global Wealth Management, citado pela CNBC.

"Também reforça a nossa visão que simplesmente vender ativos de risco não é a melhor forma de responder à guerra na Ucrânia", acrescentou o mesmo responsável.

Além da guerra, a política monetária também está a marcar a negociação. Ontem, a Reserva Federal dos EUA subiu os juros pela primeira vez desde 2018, para um intervalo entre 0,25% e 0,5%.

O "dot plot" – um mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores – aponta para uma subida dos juros diretores em todas as restantes reuniões deste ano da Fed. O que significa mais seis aumentos, atendendo a que a Fed tem mais seis reuniões até ao final do ano: em maio, junho, julho, setembro, novembro e dezembro.





Jerome Powell disse, porém, que a economia do país "está muito forte", podendo suportar um endurecimento da política monetária. Além disso, afirmou que a probabilidade de uma recessão nos EUA "não é particularmente elevada".

A Fed também atualizou as suas projeções económicas e antecipa que a inflação atinja 4,3% em finais de 2022, contra 7,9% em fevereiro (quando se manteve em máximos de 40 anos). Será, assim, a subida de juros a ter os seus efeitos.