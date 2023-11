há 50 min. 07h40

Europa aponta abertura em queda ligeira. Praças chinesas penalizam Ásia

Os principais índices europeus estão a apontar para um início de sessão ligeiramente em baixa, depois de esta quinta-feira o índice de referência do Velho Continente, Stoxx 600, ter terminado perto de máximos de mais de dois meses.



A sessão de hoje deverá continuar a registar um menor volume de negociação dado que, depois de um dia de feriado nos Estados Unidos, a sessão terá hoje menos duas horas.



Os investidores deverão ainda virar atenções para as palavras de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), que discursa num evento do Bundesbank. O foco deverá estar no rumo da política monetária, uma vez que aumentam as perspetivas do mercado de que os bancos centrais já terão terminado o ciclo de aperto da política monetária.



Na Ásia, a sessão foi negativa, com a bolsa chinesa a liderar as perdas, depois de as medidas anunciadas por Pequim para o setor imobiliário terem ficado aquém do esperado pelo mercado.



Entre as medias anunciadas está a possibilidade de os bancos concederem empréstimos não garantidos de curto prazo às imobiliárias. Algo que acontece pela primeira vez. Numa nota a que a Bloomberg teve acesso, os analistas do JP Morgan indicam que a medida pode ser "arriscado" para os credores.



"O 'boost' nos estímulos da economia chinesa estão a desaparecer rapidamente, o que reitera a necessidade de reformas estruturais ao invés de medidas de curto-prazo", afirmou à Bloomberg o analista Charu Chanana, da Saxo Markets.



Pela China, Hong Kong cai 1,8% e Xangai perdeu 0,68%. No Japão, o Topix subiu 0,54% e o Nikkei avançou 0,52%. Na Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 0,73%.