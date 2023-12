Há vida além de Powell? Ouro ultrapassa fasquia dos 2.100 dólares e bate novo recorde

A tentativa do presidente da Fed de acalmar o otimismo de mercado não surtiu efeito. A especulação relativa ao corte de juros diretores no próximo ano está em alta no mercado de derivados.

