há 36 min. 07h40

Europa aponta novamente para perdas. Ásia mista

Os principais índices europeus estão novamente a apontar perdas esta sexta-feira, numa altura em que os investidores centrados na possibilidade de as taxas de juro de referência permanecerem em terreno restritivo durante mais tempo do que o esperado.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,2%.



Na Ásia, a sessão fez-se sem tendência definida, com a maioria dos índices a caminho da sua pior em semana em cinco, com a decisão de manter os juros inalterados, entendida como "hawkish", a pesar no sentimento dos investidores.



O mercado está ainda a avaliar a decisão do Banco de Japão de manter os juros inalterados e dar continuidade à sua política monetária "ultra-loose". Tal prejudicou o iene e levou a perdas nas cotadas nipónicas.



Na China, o dia foi de ganhos, num movimento de correção face às perdas dos últimos e com o mercado à espera de novos estímulos económicos de Pequim.



Nas praças indianas, o setor da banca e finanças valorizou depois de o JP Morgan ter revelado que ia adicionar as obrigações do país ao seu índice de referência de mercados emergentes a partir finais de junho de 2024.



Pela Ásia, na China, Xangai sobe 1,4% e em Hong Kong o Hang Seng soma 1,6%. No Japão, o Topix perde 0,3% e o Nikkei desce 0,52%. Na Coreia do Sul, o Kospi cai 0,4%.