Europa aponta para arranque na linha d'água. Ásia encerra mista

há 17 min. 07h38

Europa aponta para arranque na linha d'água. Ásia fecha mista

As bolsas europeias apontam para um arranque de sessão sem grandes alterações, num dia em que são conhecidos dados da inflação em diferentes países europeus, como Espanha e Portugal.



Os principais índices europeus conseguiram ontem fechar com ganhos, mesmo depois de a presidente do BCE, Christine Lagarde, ter sinalizado a vontade da autoridade monetária em subir as taxas de juro em março em mais 50 pontos base e reforçado que fará o que for preciso para baixar a inflação aos 2%.



Na Ásia, a negociação fechou mista, numa altura em que os investidores reavaliam as perspetivas para a economia global. Entre as principais movimentações, o Hang Seng viu alguma oscilação, num dia em que foi anunciado o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em Hong Kong.



Na China, Xangai subiu 0,66% e o tecnológico Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,34%. Já na Coreia do Sul o Kospi somou 0,42% e no Japão, o Nikkei valorizou 0,08% e o Topix cresceu 0,02%.



A perspetiva de que os bancos centrais vão continuar o ritmo das subidas abalou os ganhos das bolsas. Os investidores acreditam agora que o pico das taxas de juro nos Estados Unidos será de 5,4% este ano, acima dos 5% previstos há um mês.