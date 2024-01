08h08

Petróleo ganha com queda de reservas nos EUA

Os preços do petróleo estão a valorizar, impulsionados pela queda das reservas norte-americanas de crude acima do esperado. As reservas diminuíram em mais de 9 milhões de barris na semana passada, estando no nível mais baixo desde outubro do ano passado.



O "ouro negro" está também a beneficiar de novos estímulos anunciados pela China, maior importador mundial de crude. Pequim vai reduzir o rácio de reservas que os bancos têm de ter dentro de duas semanas e sinalizou que podem estar a caminho mais medidas, o que está a contribuir para perspetivas mais animadoras sobre o consumo de energia chinês.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, soma 0,6% para 75,54 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, sobe 0,56% para 80,49 dólares por barril.



O mês de janeiro tem sido de volatilidade para o petróleo, com os investidores divididos entre as hipótese de disrupção no fornecimento, devido às tensões no Médio Oriente, e as perspetivas de que a oferta está a aumentar entre os países externos à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).