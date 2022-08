Europa no vermelho. Petróleo em baixa. Euro valoriza. Juros agravam-se

07h49

Europa aponta para arranque no vermelho. Ásia encerra mista

Os futuros sobre a Europa apontam para uma ligeira queda, com o Euro Stoxx 50 a cair 0,3%. Na Ásia, o cenário foi misto, com os índices maioritariamente no vermelho. Preocupações renovadas acerca do crescimento na China enfraqueceram o sentimento de confiança dos investidores.



Em Hong Kong, o Hang Seng valorizou 0,22%, com a tecnológica chinesa Tencent a dar um contributo, um dia após ter apresentando resultados que revelaram um recuo nas receitas. Já Xangai caiu 0,27%. No Japão, o Nikkei cedeu 0,04%, enquanto o Topix cresceu 0,20%. Na Coreia do Sul, o Kospi desceu 0,60%.



As preocupações quanto ao crescimento econonómico da China voltaram a ganhar força, apesar de o país estar a preparar novos estímulos fiscais e de ser esperado que os bancos baixem os custos de empréstimos na próxima semana. O Goldman Sachs e a Nomura reduziram no início da semana as perspetivas de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) chinês.