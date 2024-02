Petróleo valoriza com foco no Médio Oriente e queda de reservas nos EUA. Ouro cede

há 1 min. 08h39

Petróleo valoriza com foco no Médio Oriente e queda de reservas nos EUA

Os preços do petróleo estão a subir, depois de Israel ter rejeitado a proposta de cessar-fogo do grupo radical Hamas, sinalizando que a instabilidade no Médio Oriente vai continuar.



O ouro negro está também ser impulsionado por um dólar mais fraco, uma vez que, por ser cotado na nota verde, se torna mais atrativo quando esta desvaloriza para quem negoceia com outras moedas.





O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,34% para 74,11 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, valoriza 0,42% para 79,54 dólares por barril.



Dados divulgados ontem mostram que as reservas de gasolina e destilados nos Estados Unidos recuaram mais do que esperado, animando as perspetivas relativamente à procura.



Os "stocks" de gasolina diminuíram em 3,15 milhões barris por dia na semana passada, segundo a Administração de Informação em Energia, contrariando as expecativas dos analistas, que esperavam aumento em 140 mil barris.



O recuo, aliado às tensões no Médio Oriente, deverá fornecer algum apoio ao petróleo, numa altura em que o excesso de oferta é um dos principais pontos de preocupação.