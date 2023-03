Depois da tempestade a bonança. Praças europeias regressam aos ganhos

há 53 min. 08h52

Petróleo sobe após semana turbulenta. Gás valoriza

O petróleo está a valorizar, mas ainda assim a caminho da maior queda semanal deste ano, após dias marcados pela turbulência no setor da banca, com a queda do Silicon Valley Bank e as atenções viradas também para o Credit Suisse.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, sobe 1,01% para 69,04 dólares por barril. Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, soma 1,04% para 75,48 dólares.



Esta quinta-feira os responsáveis da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) da Arábia Saudita e da Rússia encontraram-se para discutir os esforços do cartel para "promover o equilíbrio e a estabilidade do mercado". O comité de monitorização da organização, que pode recomendar uma mudança na produção, deve encontrar-se no dia 3 de abril, com os investidores focados no resultado dessa reunião.



No entanto, a expectativa é de que a OPEP+ não efetue mudanças, a não ser que o preço do barril desça dos 70 dólares por um período sustentado, de acordo com uma nota da consultora FGE à Bloomberg. Já os analistas da Energy Aspects consideram que o cartel vai esperar que os mercados acalmem antes de qualquer decisão.



No mercado do gás, os futuros estão a valorizar ligeiramente, mas a caminho da maior queda semanal desde janeiro, numa altura em que as temperaturas sobem e as preocupações com o fornecimento diminuem.



O gás negociado em Amesterdão (TTF) – referência para o mercado europeu – sobe 0,9%, para 44,75 euros por megawatt-hora.