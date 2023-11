Europa começa no dia no verde já a olhar para pausa nos juros em 2024

08h01

Petróleo a caminho do maior ciclo de perdas desde maio

O petróleo regista ganhos ligeiros, depois do tombo desta quinta-feira, mas ainda não conseguiu inverter o caminho para uma quarta semana de perdas, o mais longo ciclo desde maio.





O West Texas Intermediate – negociado em Nova Iorque – valoriza 0,22% para 73,06 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – sobe 0,13% para 77,52 dólares por barril.





Esta quinta-feira tanto o WTI como o Brent afundaram. Os EUA antecipam um aumento dos inventários numa altura em que o mercado parece caminhar para um excedente no primeiro trimestre de 2024, apesar do prolongamento do corte da oferta pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleoe seus aliados (OPEP+) e da redução adicional por parte da Arábia Saudita e da Rússia.