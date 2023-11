Petróleo valoriza. Vaga de frio impulsiona preços do gás

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno positivo, num dia em que vão estar na mira discursos dos líderes dos bancos centrais. Tanto a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, como o homólogo da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, falam esta quinta-feira em eventos.





Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 valorizam 0,1%.



O discurso desta quinta-feira da presidente do BCE, na inauguração da Casa do Euro, em Frankfurt, assim como as palavras do economista-chefe do banco central, Philip Lane, na abertura da conferência do BCE sobre mercados monetários, vão estar no centro das atenções dos investidores, que esperam obter pistas sobre o curso da política monetária.

comemora os 100 anos do departamento de Investigação e Estatística em Washington, não ter tecido comentários sobre o curso dos juros, a expectativa é que hoje esse seja um tema abordado.

Também Jerome Powell irá participar num painel sobre os desafios da política monetária, na conferência anual de "research" do Fundo Monetário Internacional (FMI). Depois de ontem, na c onferência que Na Ásia, a negociação terminou maioritariamente no verde, com exceção da bolsa em Hong Kong.Na China, o Hang Seng recuou 0,11% e Xangai subiu 0,03%, pressionados por dados da inflação que voltaram a sinalizar pressões deflacionárias.No Japão, o Topix valorizou 1,26% e o Nikkei somou 1,49%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,23%.