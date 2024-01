Europa ganha com investidores à espera de inflação nos EUA. Juros aliviam na Zona Euro

há 44 min. 10h03

Europa ganha com investidores à espera de inflação nos Estados Unidos

As bolsas europeias abriram pintadas de verde, num dia em que os investidores estão focados na leitura da inflação de dezembro nos Estados Unidos. Os dados serão divulgados esta quinta-feira, ao início da tarde em Lisboa, sendo que a expectativa é que providenciem pistas sobre quais os próximos passos da Fed para a política monetária.



Um abrandamento da inflação irá alimentar o otimismo quanto ao corte dos juros, mas uma leitura mais alta do que o esperado poderá estimular volatilidade no mercado. Os economistas ouvidos pela Bloomberg esperam que a inflação core tenha caído para os 3,8% em dezembro.



A esta hora, o Stoxx 600, referência para a região, valoriza 0,5% para 478,78 pontos, com praticamente todos os setores a registarem ganhos. O do automóvel é o que mais sobe (1,29%), enquanto o da banca é o único a perder (-0,28%).



Entre as principais movimentações, a chilena Antofagasta avança mais de 1% um dia após ter visto a RBC subir a recomendação das ações para "outperform", justificando que a empresa irá ser uma das principais beneficiárias da rápida redução de fornecimento de cobre. Já a cadeia de supermercados britânica Tesco arrancou no verde após ter revisto em alta as perspetivas de lucros para este ano, mas passou entretanto a negociar com perdas, estando a cair 0,1%.



Nas principais praças europeias,o alemão Dax 30 ganha 0,55%, o francês CAC-40 sobe 0,35%, o italiano FTSE Mib soma 0,6%, o espanhol Ibex 35 valoriza 0,6% e o britânico FTSE 100 avança 0,25%. Já o AEX, em Amesterdão, regista uma subida de 0,72%.