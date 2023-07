Só Lisboa se mantém à tona numa Europa vermelha. Juros aliviam na Zona Euro

08h42

Petróleo sobe com mercado de derivados a dar sinais de aperto da oferta

O petróleo soma ganhos tanto em Londres como em Nova Iorqu, numa altura em que os cortes de produção anunciados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) parecem começar a surtir efeitos no mercado.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – sobe 0,36% para 72,06 dólares por barril.





Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – valoriza 0,35% para 76,79 dólares por barril. No mercado de derivados sobre o ouro negro começa a haver sinais de aperto no mercado.



Os "swaps" indexados ao mercado spot estão a subir enquanto o prémio entre opções de "bearish puts" e "bullish calls" está em queda.





No início desta semana a Arábia Saudita prometeu manter os cortes da produção para agosto, tendo ainda aumentado os preços do crude. A Rússia reduziu as exportações para sustentar os preços.