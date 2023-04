Petróleo escala cerca de 8% à boleia do corte surpresa da OPEP+. Dólar sobe e ouro cai

09h45

Petróleo anima bolsas europeias. UBS e Credit Suisse deslizam apesar de despedimentos

A Europa arrancou a primeira sessão do segundo trimestre em terreno positivo, impulsionada sobretudo pelo setor energético, numa altura em que o petróleo dispara, à boleia da decisão surpresa da OPEP+ de cortar na produção de ouro negro.





O Stoxx 600 sobe 0,22% para 458,83 pontos. Entre os 20 setores que compõem o "benchmark" europeu, a energia comanda os ganhos, com o imobiliário e a mineração a registarem também ganhos expressivos.

Já o setor das viagens e lazer lidera as perdas.





O índice que reúne as 600 maiores cotadas do bloco fechou o primeiro trimestre com um saldo negativo, como não era visto desde o arranque da pandemia em 2020, com a turbulência bancária a centrar as atenções dos investidores.





Além disso, pela primeira vez desde outubro, o Stoxx 600 registou um desempenho abaixo dos seus pares norte-americanos.





Entre as principais praças europeias, Madrid recua muito ligeiramente (-0,06%), enquanto Frankfurt valoriza 0,13% e Paris ganha 0,34%.





Londres sobe 0,72%, Amesterdão valoriza 0,26% e Milão sobe 0,56%. Por cá, a bolsa de Lisboa acompanha a tendência e ganha 0,57%.





As ações do UBS estão entre os títulos que estão a centrar as atenções do mercado, estando a perder 0,86%, apesar de ter chegado a subir 0,91% durante o início da sessão, após ter anunciado um corte de 20% a 30% da força de trabalho na sequência da compra do Credit Suisse.





Também o Credit Suisse recua 0,07%, depois de no arranque das negociações ter chegado a ganhar 0,73%.