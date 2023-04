Bolsas europeias no verde. Euro valoriza face ao dólar

07h43

Europa aponta para o vermelho e Ásia fecha mista em dia de inflação nos EUA

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno negativo, num dia em que as atenções dos investidores estão centradas do outro lado do Atlântico. É esta quarta-feira divulgado como se situou a inflação nos Estados Unidos em março, um indicador crucial para a Reserva Federal (Fed) norte-americana no momento de decidir o curso da política monetária.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,1%.



Na Ásia, a negociação fechou mista, com os investidores mais contidos antes de serem conhecidos os novos dados, uma vez que estes podem alterar as perspetivas do mercado.



Os índices japoneses voltaram a estar esta quarta-feira entre os mais valorizaram, impulsionados pelas notícias de que o multimilionário Warren Buffet está a reforçar a aposta nos ativos da região.



Na China, Xangai subiu 0,38% e em Hong Kong, o Hang Seng desvalorizou 0,70%. No Japão, o Topix somou 0,76% enquanto o Nikkei subiu 0,57%. Na Coreia do Sul, o Kospi cresceu 0,02%.