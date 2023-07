Europa abre mista com investidores atentos a riscos de deflação na China

07h54

Europa aponta para o vermelho e Ásia fecha mista após dados da inflação na China

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno negativo, numa altura em que os investidores avaliam a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos.



As preocupações voltaram a acentuar-se depois de, durante o fim de semana, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, ter dito que não exclui a ameaça de uma recessão na maior economia do mundo, acrescentando que é "apropriado e normal" que o crescimento económico seja mais moderado e que a inflação permaneça muito elevada.



Na Ásia, a negociação fechou mista, num dia em que dados hoje conhecidos alimentaram os receios quanto aos riscos de deflação na China, mas também fizeram aumentar a especulação sobre novos estímulos económicos naquele país.



A China continua a registar pressões diminutas sobre os preços, com a taxa de inflação praticamente inalterada em junho. A chamada inflação core, que exclui a alimentação e a energia, recuou de 0,6% para 0,4% em junho, enquanto os preços no produtor recuaram 5,4% face ao mesmo período do ano anterior.





Na China, Xangai valorizou 0,10% enquanto Hong Kong subiu 0,53%. No Japão, o Topix caiu 0,51% e o Nikkei derrapou 0,54%, com os índices a fecharem o quinto dia consecutivo de perdas. Pela Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,22%.