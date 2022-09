Dólar mantém-se em rota ascendente. Gás dispara. Petróleo e ouro desvalorizam

há 10 min. 08h47

Gás dispara com possível corte de última rota de fornecimento da Rússia. Petróleo desvaloriza

O petróleo segue a desvalorizar, à medida que o dólar segue a ganhar força e os investidores especulam que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (o chamado grupo OPEP+) possa não realizar um novo corte na produção desta matéria-prima.



A ajudar à baixa do preço estão dados do American Petroleum Institute (API), que apenas devem ser oficialmente divulgados esta quarta-feira, mas que, de acordo com a Bloomberg, devem mostrar que os stocks de crude nos Estados Unidos aumentaram cerca de quatro milhões de barris na semana que terminou a 23 de setembro.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, perde 1,51% para 84,97 dólares por barril.



Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 1,44% para 77,37 dólares por barril.



No mercado do gás, os futuros estão a disparar pelo segundo dia consecutivo, após a Rússia ter anunciado que pode cortar o fornecimento desta matéria-prima à Europa através da Ucrânia, a única rota que ainda está em funcionamento.



Este aviso veio na sequência do anúncio de fugas de gás em três tubos offshore do Nord Stream 1 e 2, depois de terem sofrido danos "sem precedentes", disse esta terça-feira a Nord Stream AG, a operadora do gasoduto que liga a Rússia à Europa.