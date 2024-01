Juros aliviam na Zona Euro com investidores à espera do BCE

08h21

Petróleo sobe com tensão no Médio Oriente a sustentar preços

Os preços do petróleo estão a subir ligeiramente, numa altura em que os inventários mais baixos de crude nos Estados Unidos e a tensão no Médio Oriente estão a contrabalançar as perspetivas de maior fornecimento de "ouro negro".



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, valoriza 0,38% para 74,65 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, sobe 0,36% para 79,84 dólares por barril.



O Instituto Americano de Petróleo (API na sigla em inglês) divulgou ontem que as reservas nacionais de crude nos Estados Unidos reduziram em quase sete milhões de barris na semana passada, incluindo em Cushing, no Oklahoma, o principal centro de armazenamento e ponto de entrega do contrato do West Texas Intermediate.



Os dados oficiais são divulgados esta quarta-feira pela Administração de Informação em Energia, mas a expectativa é de que as reservas tenham recuado. Contudo, o ânimo quanto a uma menor oferta, aliado à escalada de tensão no Médio Oriente, está a ser amenizado pelas perspetivas de que a oferta de petróleo por parte de produtores externos à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vai continuar a aumentar.



"Os mercados de petróleo estão bem abastecidos e isso irá provavelmente continuar", afirmou Vivek Dhar, analista no Commonwealth Bank of Australia, em declarações à Bloomberg. Apesar de os ataques dos rebelede houthis do Iémen no Mar Vermelho terem levado a aumento dos custos no transporte de crude, o analista acredita que não deverá levar a um aumento significativo dos preços do petróleo, uma vez que o fornecimento não foi diretamente afetado.