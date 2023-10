Vermelho domina na Europa com investidores à espera da banca. Juros aliviam

09h45

Vermelho domina na Europa com investidores à espera da banca

As bolsas europeias abriram maioritariamente com perdas, num dia em que a perspetiva de um aperto monetário por parte da Reserva Federal (Fed) dos EUA penalizou o apetite pelo risco e em que os investidores se preparam para uma série de resultados na banca.



O Stoxx 600, referência para a região, cai 0,08% para 453,26 pontos, com os setores a negociarem mistos. Os serviços financeiros lideram as perdas (-0,74%), enquanto o petróleo & gás é o que mais sobe (1,13%).



Apesar da queda a esta hora, o índice caminha para fechar a semana com ganhos, tendo já acumulado uma subida semanal de 1,74%.



Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 perde 0,13%, o francês CAC-40 desliza 0,27%, o italiano FTSE Mib recua 0,04% e o AEX, em Amesterdão, desvaloriza 0,16%. Já o espanhol Ibex 35 soma 0,26% e o britânico FTSE 100 valoriza 0,19%.



Os receios de uma nova subida dos juros nos Estados Undios voltou a estar em foco depois dos dados da inflação de setembro. O índice de preços no consumidor (IPC) estabilizou nos 3,7%, o que dá força à Fed para manter a política em níveis restritivos ou até ir um pouco mais longe. Mas, além do caminho da política monetária, os investidores estão também a analisar os resultados do terceiro trimestre das empresas, para perceber como estas estão a lidar com os impactos dos juros elevados.



O mercado vai estar hoje atento à banca norte-americana com, entre outros, o JP Morgan, o Citigroup e a BlackRock a darem o pontapé de saída na divulgação dos resultados do terceiro trimestre.