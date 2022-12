Despacho de Putin dá força ao petróleo. Metais preciosos a desvalorizar

07h41

Europa aponta para vermelho. Na Ásia só Hong Kong ganhou pontos

Depois de arrancar a última semana do ano no verde, a Europa aponta esta quarta-feira para um início de sessão em terreno negativo, numa altura em que os investidores se preparam para fechar 2022 com perdas e antecipam as dificuldades do próximo ano.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 perdem 0,2%.

Na Ásia, o sentimento também foi predominantemente negativo, tendo acompanhado as perdas do S&P 500 em Wall Street.



Pela China, Xangai desvalorizou 0,2% enquanto Hong Kong valorizou 1,3% na primeira sessão desta semana do Hang Seng. No Japão, o Nikkei caiu 0,41% e o Topix perdeu 0,1%. Por fim, na Coreia do Sul o Kospi desvalorizou 2,24%.

A nível global, o mercado acionista deve terminar o ano com a maior queda desde 2008, enquanto o índice do mercado obrigacionista deve terminar o ano a perder 16%. O ano foi marcado pela aceleração da inflação, a guerra na Ucrânia e a condução das políticas monetárias restritivas por parte dos bancos centrais.

Os investidores ponderam agora a hipótese – já admitida por várias casas de investimento - de recessão no próximo ano em várias economias, incluindo a Zona Euro.