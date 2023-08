Europa começa dia com cautela antes do discurso de Powell. Juros agravam-se

09h22

Europa começa dia com cautela antes do discurso de Powell

A Europa começou o dia no verde, com ganhos ligeiros. A sessão é marcada por um sentimento de cautela antes do discurso do presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, no simpósio Jackson Hole, nos EUA.





O "benchmark" europeu, Stoxx 600, avança 0,09% para 451,97 pontos. Entre os 20 setores que compõem o índice, energia e mineração comandaram os ganhos.





Entre as principais praças europeias, Madrid avança 0,12%, Frankfurt sobe 0,08% e Paris somou 0,11%.





Londres ganha 0,28%, Amesterdão soma 0,19% e Lisboa avança 0,09%, enquanto Milão ganha 0,48%.





Antes do discurso de Powell, programado para as 15 horas de Lisboa, o presidente da Fed de Filadélfia, Patrick Harker, considerou, citado pela CNBC, que ""provavelmente já fizemos o suficiente", antecipando que a taxa dos fundos federais se mantenha inalterada até ao final do ano.





Uma sondagem realizada pela 22V Research e citada pela Bloomberg revela que 78% dos investidores acreditam que Powell vai voltar a reforçar a dependência do banco central, face aos dados económicos que forem sendo divulgados, para tomar as decisões de política monetária.





Outro tema que tem sido debatido em Wall Street é se Powell irá abordar a necessidade da existência de uma taxa de juro neutra, que não restinga, nem expanda a economia.





Para Krishna Guha, da Evercore ISI, Powell vai apenas concentrar-se nos planos a curto prazo da autoridade monetária, deixando de lado outros temas, como a "r-star".