Europa aponta para terreno positivo com maior apetite pelo risco. Ásia fecha no vermelho.

há 11 min. 09h22

Juros agravam-se na Zona Euro

Os juros agravam-se na Zona Euro, com os investidores de olhos postos no conflito entre Israel e o Hamas e numa altura em que o mercado aguarda com expectativa as conclusões da reunião de política monetária do BCE, agendada para esta quinta-feira, as quais irão ditar o futuro dos juros diretores na região.





A "yield" das Bunds alemãs a 10 anos – referência para o mercado europeu – agrava-se 3,2 pontos base para 2,919%.





Os juros da dívida portuguesa com vencimento em 2033 soma 1,4 pontos base para 3,606%.





A rendibilidade das obrigações espanholas a 10 anos cresce 2,6 pontos base para 4,020%.





Os juros da dívida italiana com a mesma maturidade soma 0,7 pontos base para 4,925%.