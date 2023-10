Juros da dívida dos EUA a 10 anos alcançam os 5% pela primeira vez em 16 anos

As expectativas do mercado, que apontam para a manutenção da política monetária restritiva da Fed e para mais emissão de dívida norte-americana para colmatar o défice, impulsionaram as "yields" das "Treasuries" .

Juros da dívida dos EUA a 10 anos alcançam os 5% pela primeira vez em 16 anos









