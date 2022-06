Europa aponta para verde. Ásia fecha mista

há 16 min. 07h30

Europa aponta para verde depois de tombo da última sessão

A Europa aponta para um arranque de sessão no verde, depois de a última sessão ter sido marcada por um "sell-off" generalizado devido ao medo de um abrandamento económico provocado pelas políticas monetárias "falcão" dos bancos centrais.

Os futuros sobre o EuroStoxx 50 sobem 0,7%. Esta quinta-feira, o "benchmark" europeu Stoxx 600 terminou a sessão em mínimos de 16 meses.

Na Ásia a negociação decorreu de forma mista. Pelo Japão o Nikkei cedeu 1,77% enquanto o Topix recuou 1,6%. Na Coreia do Sul o Kospi caiu 0,5%. Já pela China, Xangai subiu 0,9% enquanto o Hang Seng somou 1,2%.

No mercado obrigacionista é de destacar o alívio dos juros da dívida japonesa a dez anos, que recuaram para 0,250% depois de escalarem para 0,265%, renovando máximos de 2016, numa altura em que persistem as dúvidas sobre a postura do banco central nipónico face à conjuntura atual.