Europa começa semana no verde impulsionada pelo setor da banca

há 24 min. 09h09

Euro perde muito ligeiramente contra o dólar

O euro recua muito ligeiramente contra o dólar (-0,06%) para 1,0754 dólares.





O índice Bloomberg do dólar – que mede a força da nota verde contra dez divisas - negoceia na linha de água (-0,01%) para 103,115 pontos.





O movimento ocorre numa altura em que o mercado avalia o impacto da agitação no setor da banca e do temor em torno de uma recessão no futuro da política monetária levada a cabo pela Reserva Federal (Fed) norte-americana.