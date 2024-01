há 32 min. 08h59

Petróleo desliza mas caminha para maior ganho semanal desde outubro

Os preços do petróleo estão a descer, corrigindo a forte subida registada na quinta-feira.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, cede 0,83% para 76,72 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, recua 0,57% para 81,96 dólares por barril.



Apesar da perda registada a esta hora, o "ouro negro" está a caminho de fechar a maior ganho semanal desde meados de outubro do ano passado. Tanto o WTI como o Brent acumulam ganhos de mais de 4%.



Os preços do petróleo beneficiaram da continuação das tensões geopolíticas, no Médio Oriente e entre a Rússia e Ucrânia, assim como da queda das reservas de crude nos Estados Unidos e as perspetivas de novos estímulos na China, o maior importador de petróleo no mundo.



Os stocks norte-americanos diminuíram em 9,2 milhões de barris na semana passada, superando em muito os 2,2 milhões estimados pelos analistas entrevistados pela Reuters. E isto animou o sentimento. Mas, ainda assim, as perspetivas de que o fornecimento de petróleo por países exteriores à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vai continuar robusta continuam um foco de atenção.