Assim, as bolsas norte-americanas, asiáticas e europeias continuam a registar ganhos esta semana. No caso da Europa, as bolsas sobem há quatro sessões consecutivos e atingiram novos máximos históricos na sessão desta quinta-feira, 6 de fevereiro. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, valoriza 0,44% para os 425,49 pontos."Com o atenuar dos receios relativamente ao coronavírus, as atenções dos investidores voltaram-se hoje mais para os resultados empresariais", explicam os analistas do BPI no comentário de fecho. Destacam-se neste âmbito a luxemburguesa ArcelorMittal, cujas ações subiram 11%, o banco italiano Unicredit, cujas ações avançaram 8%, o banco francês Société Générale, que somou 1%, e o Deutsche Bank, que valorizou mais de 12%.Entre as principais praças europeias, o PSI-20 foi uma exceção. A bolsa nacional caiu 0,29% para os 5.287,35 pontos , principalmente por causa da queda do BCP e da Galp Energia.Os juros das obrigações soberanas na Europa estão sem rumo definido numa altura em que os mercados bolsistas, ativos de maior risco, sobem para máximos históricos e os ativos de refúgio se mantêm estáveis na esperança de que a propagação do coronavírus seja contida.A yield associada às obrigações portuguesas a dez anos está a descer 0,2 pontos base para os 0,333%. Os juros alemães no mesmo prazo somam 0,1 pontos base para os -0,371%.A divisa norte-americana subiu para o valor mais elevado de 2020 face às quedas do euro e do dólar canadiano. Neste momento, o índice da Bloomberg para o dólar está a valorizar 0,2%, após ter atingido um máximo de dois meses.O euro está a ceder 0,18% para os 1,0979 dólares, tendo chegado a cair 0,2% para os 1,0965 dólares, o que representava um mínimo de 10 de outubro.São várias as notícias que podem estar a pressionar a divisa europeia: na Alemanha, as encomendas das fábricas desceram 2,1% em dezembro; no Parlamento Europeu, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, admitiu que os bancos centrais têm "significativamente" menos margem de manobra para combater crises na atualidade.O petróleo esteve a valorizar após o comité técnico da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter recomendado a aplicação de mais cortes (menos 600 mil barris por dia) na produção em cima das reduções já aprovadas no passado. O objetivo seria combater a pressão feita pelo surto do coronavírus na procura por petróleo (combustível para viagens turísticas e de trocas comerciais, principalmente) a nível mundial e, em específico, na China.No entanto, os países não chegaram a acordo nesta reunião de emergência dada a resistência da Rússia cujo orçamento é menos permeável à flutuação da cotação do barril. O Governo russo pediu mais tempo para avaliar a situação.A inexistência de acordo apagou parte dos ganhos do petróleo, passando este a flutuar entre o verde e o vermelho em Nova Iorque e em Londres. De acordo com o analista do Scotiabank, Michael Loewen, citado pela Bloomberg, mesmo os cortes anteriores ao vírus deixavam o mercado petrolífero com oferta a mais pelo que pressão para a cotação baixar sai ainda mais reforçada.Neste momento, o WTI, negociado em Nova Iorque, sobe 0,16% para os 50,84 dólares por barril, ao passo que o Brent, que é transacionado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, desvaloriza 0,78% para 54,85 dólares por barril.O metal precioso está a valorizar pela segunda sessão consecutiva, recuperando de um mínimo de duas semanas em que tocou no início desta semana. Recentemente, o ouro - visto como um "seguro" face a uma maior travagem económica provocada pelo coronavírus - detido por ETFs ("exchange-traded funds") subiu para um novo recorde.Apesar do apetite por risco ter resistido, a incerteza corrente relacionada com o coronavírus deverá manter atrativo o investimento em ouro, ainda que as subidas possam ser limitadas por uma menor procura por ouro no mercado de luxo (joalharia), principalmente na China.O ouro sobe 0,59% para os 1.565,26 dólares por onça.