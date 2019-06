A especulação sobre o impacto da guerra comercial está a aumentar, com os investidores a recearem uma recessão económica e cortes nas taxas de juro, factores que estão a pressionar o setor financeiro e o dólar. Já as obrigações sobem, com os juros a renovarem mínimos.

Os mercados em números

PSI-20 desceu 1,16% para 4.985,36 pontos

Stoxx 600 subiu 0,39% para 370,49 pontos

S&P 500 valoriza 0,14% para 2.755,81 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 4,9 pontos base para 0,752%

Euro aprecia 0,31% para 1,1204 dólares

Petróleo recua 0,45% para 61,71 dólares por barril, em Londres

Bolsas aliviam das quedas de maio

Maio foi um mês negro para as bolsas mundiais, com quedas pronunciadas. O mês de junho ainda arrancou com pessimismo, mas no final da sessão as bolsas europeias fecharam com subidas, num claro alívio de pressão e a seguir a tendência dos principais índices bolsistas americanos, que também iniciaram o dia com ganhos moderados.

A guerra comercial tem sido o principal motivo de desestabilização dos investidores, que receiam um impacto elevado na evolução da economia mundial e nas políticas monetárias. Já há mesmo bancos de investimento a preverem que a Fed reduza mais do que uma vez os juros dos EUA este ano.



Este ambiente chegou a provocar uma queda acentuada do índice Stoxx600 para a banca, que desceu para o valor mais baixo desde 2 de janeiro.