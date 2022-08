Fed pressiona arranque de sessão na Europa. Vermelho domina fim da sessão na Ásia

há 24 min. 07h41

Fed pressiona arranque de sessão europeia. Ásia fecha predominantemente encarnada

A Europa aponta para um arranque de sessão no vermelho. Os investidores vão digerir as declarações "hawkish", mais agressivas, de um membro da Reserva Federal norte-americana (Fed), numa altura em que o mercado procura sinais sobre o futuro da política monetária dos EUA.

O presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, reiterou esta terça-feira o compromisso do banco central em combater a inflação, através do endurecimento da política monetária. O líder regional frisou ainda que o seu maior medo é que a pressão exercida pelo aumento dos preços seja subestimada.

As declarações de Neel Kashkari surgem dias antes do discurso do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, durante o simpósio Jackson Hole, que arranca esta quinta-feira.

Na Ásia, a sessão encerrou de forma mista. Pela China,o Shangai Composite caiu 1,4% e o Hang Seng 1,2%. No Japão, o "benchmark" do país Nikkei derrapou 0,49% e o Topix desvalorizou 0,2%. Já na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,6%.