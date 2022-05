Futuros da Europa apontam para abertura a "verde". Suécia e Finlândia formalizam candidatura à NATO

É descrito como "um dia histórico": a Finlândia e a Suécia formalizaram a candidatura à NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pondo fim à posição de neutralidade que tem pautado os dois países.



Os representantes dos dois países entregaram pessoalmente cartas onde expressam o interesse nesta adesão a Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO. É expectável que este processo de adesão demore apenas algumas semanas, tendo em conta o contexto de guerra que se vive na Europa.



Para os dois países integrarem a NATO é necessária a aprovação de todos os 30 membros atuais, sendo que alguns precisam de aprovação por parte dos respetivos parlamentos. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, já avançou que Portugal apoia a adesão da Finlândia à NATO.



Resta saber qual é a posição dos restantes membros da aliança, especialmente tendo em conta que a Turquia já veio a público mostrar-se contra a adesão destes dois países.





A historic day.



Today, Finland and Sweden hand in letters expressing their countries’ interest to apply for #NATO membership to SG @jensstoltenberg. °#FinlandNATO pic.twitter.com/5atdSykRmJ