Lagarde corta intervenções do economista-chefe do BCE durante reuniões de política monetária

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, quer que, durante as reuniões de política monetária, seja dada mais voz a todos os governadores dos bancos centrais nacionais que compõem o conselho da instituição, reduzindo as intervenções do economista-chefe e dos membros da comissão executiva nos encontros, avançou a Reuters citando seis fontes próximas do assunto.

A agência britânica avança que Lagarde pediu a Philip Lane, economista-chefe do banco central, e a Isabel Schnabel, membro do "executive board" da instituição, para limitarem as suas intervenções e deixarem mais espaço para que os responsáveis pelos bancos centrais dos 19 países da zona euro se possam pronunciar sobre a política monetária na região.

Lagarde decidiu limitar as apresentações dos membros do conselho para 20 páginas e disse aos funcionários para terminarem os seminários até a hora do almoço no primeiro dia das tão esperadas reuniões de política monetária do BCE.

Além disso, estes encontros passam agora a ter início quarta-feira de manhã e não à tarde, como era habitual. Por sua vez, a sessão de quinta-feira passa a começar meia hora antes para que seja dado mais espaço ao debate.

Segundo as mesmas fontes, estas regras já foram aplicadas na última reunião de política monetária que aconteceu a 14 de abril.

As apresentações e propostas de Lane são uma peça central nas reuniões dos membros do BCE - que incluem um jantar informal na noite de quarta-feira que conta com a presença dos 19 governadores e dos seis membros do conselho do BCE.

Até serem aplicadas estas regras, houve encontros em que as apresentações de Lane chegaram a ter mais de 60 páginas, limitando o tempo para debate entre os 19 governadores na zona euro.



Já no que toca a Schnabel, estas novas regras são apenas preventivas, já que - segundo as mesmas fontes - as suas apresentações são "relativamente curtas".

"O Philip tem uma presença enorme [nestas reuniões], então é bom equilibrar [a sua posição com a dos governadores] ", concluiu uma das fontes.



O conselho do Banco Central Europeu reúne-se no próximo dia 9 de junho para debater a política monetária na zona euro, numa altura em que o mercados e os próprios membros da instituição, incluindo Lagarde, apontam para uma subida das taxas de juro já em julho, depois do fim do programa de compra de ativos.