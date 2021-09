Futuros da Europa apontam para abertura cautelosa

há 27 min. 07h44

Futuros apontam para abertura cautelosa com investidores atentos a declarações de bancos centrais

Os futuros apontam para uma abertura cautelosa nas praças europeias, com os investidores ainda a digerir as quedas vividas em Wall Street na sessão desta terça.

Esta terça-feira, o índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,63% e o S&P 500 recuou 2,04%, naquele que foi o maior "selloff" desde maio. As empresas do setor da tecnologia voltaram a estar entre as cotadas com pior desempenho na sessão, devido ao facto de os juros da dívida a 10 anos estarem a negociar nos EUA em máximos de finais de junho, acima de 1,53%, em antecipação de uma política monetária mais apertada por parte da Fed.

Além da atenção a estes temas, também são esperadas declarações de líderes de bancos centrais, numa altura em que os investidores continuam à espera de detalhes sobre uma possível redução de estímulos à economia. São esperadas declarações dos governadores do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, e do banco da Japão, Haruhiko Kuroda, ou ainda do líder da Fed, Jerome Powell, no Fórum do BCE.

Na Ásia, a sessão fica marcada por quedas nos principais índices japoneses, com tanto o Nikkei e o Topix a ceder mais de 2%. Já em Hong Kong, o Hang Seng apreciou 0,6%.