07h54

Futuros da Europa apontam para negociação no verde. Ásia mista

Os principais índices europeus estão a apontar para uma negociação em terreno positivo, no dia que marca um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia e também antes da divulgação do índice de inflação PCE - que olha para o consumo pessoal - de janeiro nos Estados Unidos, um dos indicadores analisados pela Reserva Federal norte-americana para medir o aumento das taxas de juro.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,4%.



Na Ásia, a sessão foi mista, com alguns dos índices da região a caminho da quarta semana de quedas consecutiva, com os resultados das tecnológicas a levarem as bolsas ao vermelho.



No Japão, as praças do país negociaram com ganhos depois de o novo governador do banco central, Kazuo Ueda, ter referido que a atual política de baixos juros era apropriada. O Nikkei subiu 1,1% e o Topix avançou 0,5%.



Na China, Xangai perdeu 0,7%, enquanto o tecnológico Hang Seng caiu 1,4%, para o valor mais baixo em mais de seis semanas, após a Alibaba e a NetEase terem apresentado resultados. Por fim, na Coreia do Sul o Kospi desvalorizou 0,5%.