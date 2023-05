Europa acelera para ganhos com acordo nos EUA à vista. Juros aliviam

07h32

Futuros da Europa apontam para terceiro dia de ganhos. China deixa Ásia sem rumo

Os futuros da Europa estão a apontar para uma abertura em terreno positivo, com a negociação ainda a ser influenciada por um possível acordo relativamente ao tecto da dívida norte-americana entre o presidente, Joe Biden e os líderes do Congresso.



Kevin McCarthy, líder da Câmara dos Representantes, mostrou-se, esta quinta-feira, otimista relativamente a um acordo, numa altura em que as negociações estão centradas nos mais altos responsáveis da Casa Branca e do Congresso.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 ganham 0,4%, colocando o "bechmark" a caminho do terceiro dia de ganhos, que marcaria a maior série em cinco semanas.



Na Ásia, a sessão foi mista, com os ganhos no Japão e Coreia da Sul a compensar as perdas das tecnológicas chinesas cotadas em Hong Kong, que foram penalizadas após a Alibaba ter revelado resultados abaixo do esperado pelos analistas.



Ainda a pressionar a negociação na China estiveram dados económicos divulgados ao longo da semana que mostram que a segunda maior economia do mundo está a perder "momentum" com as empresas a aumentarem de forma reduzida o investimento e a população a ser igualmente contida nos gastos.



"A recuperação económica na China está a desacelerar", afirmou Ashish Shah, analista da Goldman Sachs Asset Management, à Bloomberg, acrescentando que, "todos esperávamos que não podiam ser uma linha reta - e que iam haver altos e baixos".



Do lado oposto, as bolsas japonesas estão a caminho de seis semanas de ganhos, numa altura marcada por otimismo derivado das reformas na governação das empresas e da política monetária praticamente inalterada.



Na China, Xangai avançou 0,1% e em Hong Kong, o Hang Seng desceu 1%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,8% e no Japão, o Topix somou 0,1% e o Nikkei ganhou 0,7%.