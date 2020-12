Futuros da Europa em alta após Trump aprovar pacote orçamental

07h06

Futuros em alta após "luz verde" de Trump ao pacote de apoio orçamental

Os futuros das bolsas europeias e norte-americanas estão a negociar em alta na pré-abertura de sessão desta segunda-feira, depois do ainda presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter assinado o pacote de ajuda orçamental aprovado pelo Senado na semana passada.



O pacote combinado de 2,3 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros) obteve "luz verde" por parte da Casa Branca, mas Trump propôs uma alteração aos seus termos.



Em vez dos 600 dólares que seriam entregues a todos os americanos com rendimentos inferiores a 75 mil dólares por ano, cada cidadão do país passaria a receber 2 mil dólares.



Mas para já, a expectativa é de que esta alteração não tenha o crivo do Senado.



Os futuros do norte-americano S&P 500 sobem 0,6%, enquanto que os futuros do pan-europeu Stoxx 50 - que agrupa as 50 maiores cotadas da região - avança 0,3%.



No continente asiático a tendência foi semelhante, com os principais índices do Japão e Coreia do Sul a valorizarem 0,3% e na China, o índice de Xangai subiu 0,1%.



A Alibaba continua a cair em bolsa, recuando 3,9% em Hong Kong, mesmo depois de ter aumentado o volume do seu programa de compra de ações próprias para um total de 10 mil milhões de dólares, numa altura em que está sob fogo por parte dos reguladores da China, devido a práticas anti-concorrenciais.



No lado sanitário, o Japão está entre os mais recentes países que agiram contra a propagação do coronavírus, banindo a maioria da entrada de estrangeiros até ao final de janeiro deste ano. Enquanto isso, na Europa deu-se o início do plano de vacinação contra a covid-19.