Trump exclui de contratos federais empresas que deslocalizam produção para a China

A avançar, esta dissociação colocaria as duas maiores economias mundiais de "costas voltadas".

O presidente norte-americano indicou esta segunda-feira que a Casa Branca vai proibir contratos federais com empresas que deslocalizem produção para a China ou que recorram ao "outsourcing" para aquele país.Numa conferência de imprensa no feriado do "Labor Day", Donald Trump afirmou que brevemente as companhias que tenham deslocado produção ou outras operações para a China serão "banidas" dos contratos federais.No mês passado, o presidente dos EUA tinha prometido créditos fiscais significativos para as empresas americanas que abandonassem operações na China e as recolocassem nos Estados Unidos.Adicionalmente, Trump defendeu esta segunda-feira que os EUA poderiam dissociar-se (proceder ao decoupling) por completo da China sem sofrer perdas monetárias."Perdemos milhares de milhões de dólares e se não fizéssemos negócios com eles [a China] não perderíamos milhares de milhões de dólares. Chama-se dissociação (decoupling) e podemos começar a pensar nisso", afirmou.