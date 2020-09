Medo de segunda vaga da covid-19 e de novo confinamento derruba bolsas na Europa

há 44 min. 09h15

Bolsas europeias acentuam quedas com medo de novo confinamento

Com os dados da evolução da crise sanitária na Europa, e também ao nível global, a indicarem ser cada vez mais real a chegada de uma segunda vaga da covid-19, aumenta o receio nos mercados acerca da possibilidade de serem decretados novos confinamentos, estratégia com pesadas consequências económica e que a repetir-se pode causar uma recessão ainda maior do que a prevista para 2020.





No velho continente, as bolsas transacionam em terreno negativo pela terceira sessão consecutiva neste arranque de negociação, sendo que as perdas registadas se vêm acentuando progressivamente desde o arranque da negociação. O índice de referência europeu Stoxx600 perde 2,15% para 360,85 pontos, estando assim em mínimos de 9 de setembro.





Com todos os setores em queda na Europa, os setores das viagens (-5,17%), da banca (-4,62%), das matérias-primas e automóvel (ambos a recuarem 3%) são os que mais penalizam o sentimento dos investidores. Já o banco HSBC é a cotada que mais penaliza ao recuar, em Londres, acima de 3% para a cotação mais baixa desde março de 2009.



O lisboeta PSI-20 (-1,59% para 4.185,01 pontos), que segue em mínimos de 22 de maio na terceira sessão seguida em queda, acompanha as principais congéneres em especial pressionado pelo BCP e pela Galp Energia. Por seu turno, o espanhol Ibex (-2,90%) lidera as quedas na Europa num dia em que Espanha adotou novas regras mais apertadas de combate à pandemia.





São vários os fatores a causar esta queda do banco, embora assuma maior preponderância a notícia de um jornal do Partido Comunista Chinês que releva que a instituição financeira poderá integrar a "lista de entidades não fiáveis" da China.