"Vamos punir os nazis", diz Putin no discurso do Dia da Vitória. Bolsas europeias no vermelho

07h46

Futuros da Europa antecipam arranque de sessão a vermelho

Os futuros das bolsas europeias estão a antecipar um arranque de sessão em terreno negativo, com os futuros do Stoxx 50 a ceder 1,19% nesta altura da manhã.

As perspetivas em relação à inflação e a um possível abrandamento do crescimento económico global estão a pesar no sentimento dos investidores. A guerra na Ucrânia veio adicionar uma nova camada de incerteza ao "outlook" global. E, no dia em que a Rússia assinala o Dia da Vitória, comemorando a derrota dos nazis na Segunda Guerra Mundial, o discurso de Vladimir Putin deverá ser analisado à lupa com o intuito de perceber as próximas movimentações nesta guerra.

Na Ásia, onde a sessão já terminou, alguns índices fecharam com quedas expressivas, como foi o caso do Japão. O Nikkei e o Topix caíram 2,53% e 1,96%, respetivamente. Na Coreia do Sul o Kospi caiu 1,26% e em Xangai o índice desvalorizou ligeiramente (0,11%). Em Hong Kong, o Hang Seng esteve encerrado devido a um feriado.