Longo discurso de Putin deixa investidores apreensivos. Bolsas europeias cedem

09h20

Bolsas europeias recuam. HSBC penaliza Londres

As principais bolsas europeias negoceiam esta terça-feira no vermelho, enquanto os futuros de Wall Street também apontam no mesmo sentido.



Depois de a última sessão ter sido de negociação reduzida devido ao feriado nos EUA, os investidores regressam hoje em pleno, mas estão a sinalizar menor apetite pelo risco.



Em vésperas de se completar um ano de guerra na Ucrânia - um momento que fica marcado pela visita surpresa do presidente dos EUA Joe Biden a Kiev -, o presidente da Rússia Vladimir Putin deverá realizar o seu discurso do Estado da Nação (o primeiro em dois anos) nas próximas horas.



Em modo de espera, o índice que agrega as maiores empresas europeias, o Stoxx 600, cede 0,2%. O alemão DAX e o francês CAC 40 recuam 1%, enquanto o espanhol IBEX 35 perde 0,71%.



O britânico FTSE 100 desvaloriza 0,64%, penalizado pela perda de 1,5% do HSBC. O maior banco europeu deixou os investidores a ponderarem se o impulso dado pelos juros mais elevados já terá passado o pico, apesar dos resultados trimestrais terem subido 92%.