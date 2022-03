Relação entre EUA e Rússia "à beira do colapso". Bolsas europeias mistas. Ouro volta a subir

15h43

Downing Street acusa Kremlin de enganar ministros com "apanhados" ao telefone

Downing Street acusou o Kremlin de estar por detrás de dois telefonemas falsos. Segundo o governo britânico, Ben Wallace, ministro da Defesa, e Priti Patel, ministra do Interior, receberam duas chamadas em que os interlocutores se fizeram passar pelo primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal.





"O Estado russo foi responsável pelos telefonemas feitos aos ministros do Reino Unido na semana passada", garantiu fonte oficial de Downing Street, citada pela imprensa britânica.

"Esta é uma prática padrão para as operações russas. A desinformação é uma tática do manual do Kremlin para tentar distrair das suas atividades ilegais na Ucrânia e das violações de direitos humanos que estão a ser praticadas", acrescentou um porta-voz, citado pelo Financial Times (FT).



"Estamos a assistir a uma série de histórias de distração e mentiras do Kremlin, que refletem o desespero do [presidente Vladimir] Putin que procura esconder a dimensão do conflito e as falhas da Rússia no campo de batalha", rematou a mesma fonte.

Esta conclusão surge uma semana depois de o ministro da Defesa ter desencadeado uma investigação para entender o que se passou. De acordo com o governo britânico, o alegado impostor falou com o braço direito de Boris Johnson através do Microsoft Teams, em videoconferência, depois do Ministério da Defesa ter recebido um email alegadamente falso da embaixada ucraniana em Londres.

O incidente foi reportado pelo próprio Wallace que escreveu no Twitter "não há campanha de desinformação ou truques sujos [do Kremlin] que nos possam distrair dos abusos de direitos humanos por parte da Rússia". Patel respondeu ao tweet: "também aconteceu comigo no início desta semana. Tentativa patética em tempos tão difíceis. Estamos com a Ucrânia".

Esta não é a primeira vez que Londres "cai" num "truque" desta natureza. Em 2018, segundo Downing Street, dois indivíduos russos estiveram ao telefone com o então ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, durante 18 minutos, depois de um deles se ter feito passar por primeiro-ministro da Arménia.