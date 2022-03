O presidente do Benfica, Rui Costa, e o administrador Domingos Soares de Oliveira vão partilhar a direção executiva da SAD do clube 'encarnado', que comunicou a constituição na sexta-feira, depois do fecho da bolsa, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Esta comissão executiva foi designada para o quadriénio 2021/25, na sequência da eleição do antigo 'capitão' das 'águias' para a presidência do clube.