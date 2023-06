Europa negoceia mista. Powell e inflação no Reino Unido em foco

08h31

Futuros da Europa sobem ligeiramente com Powell na mira. Ásia perde pelo terceiro dia

Os principais índices europeus apontam para uma abertura ligeiramente em alta (0,2%), numa altura em que os investidores avaliam comentários do governador do Banco de França e membro do conselho do Banco Central Europeu, Francois Villeroy de Galhau, que afirmou que possíveis subidas das taxas de juro no futuro vão ser menos importantes do que a duração da política monetária em terreno restritivo.



Os comentários do governador francês surgem depois de vários responsáveis do banco central terem reiterado a necessidade de manutenção do ciclo de subida dos juros de referência.



Ainda sobre os holofotes dos investidores esta quarta-feira estará uma audição do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, no Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, depois de a Fed ter optado por uma pausa na subida dos juros diretores.



Na Ásia, os principais índices registaram o terceiro dia de quedas, com o "sell-off" nas ações chinesas a ganhar "momentum" em antecipação de um feriado. No geral, o sentimento foi mais contido, em antecipação das palavras de Powell esta quarta e também quinta-feira, com os investidores à procura de pistas sobre o futuro da política monetária da Fed.



Tal como na negociação de terça-feira, a falta de estímulos na economia chinesa voltou a pesar e o Hang Seng chegou a cair mais de 2%.



"Toda a gente está espera de uma resposta política mais coordenada e impactante da China", disse Kerry Goh, analista da Kamet Capital Partners, à Bloomberg, acrescentando que, devido às conversações recentes entre decisores políticos e empresários, "esperamos algo significativo em julho ou agosto" e até lá o mercado deve continuar a negociar com ganhos e perdas limitados.